ماذا يحدث في الدوري السعودي؟.. إصابة غريبة بسبب رونالدو وأزمة نيمار

مع اتجاه أنظار العالم صوب الدوري السعودي، بعد استقدامه نجوم الصف الأول في العالم إلى صفوف الأندية السعودية، سجلت الجولة السادسة مواقف طريفة وأزمات وكواليس خارج المستطيل الأخضر.

رونالدو يتصدر محركات البحث بعد إصابته لمصور مباراة النصر والرائد

البداية كانت مع كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، الذي تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ليس بسبب قيادته لـ«العالمي» للفوز بثلاثية لهدف على حساب الرائد، أو تصدره صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 7 أهداف.

تصدر رونالدو «التريند» جاء بسبب قذيفة له من تسديدة خلال المباراة، ارتطمت برأس مصور اللقاء، الذي كاد يسقط أرضا من قوة التصويبة، وهو الفيديو الذي انتشر سريعا على كل مواقع التواصل الإجتماعي.

محرز يرعب جماهير الأهلي قبل مواجهة التعاون

قبل مواجهة أهلي جدة أمام التعاون في نفس الجولة، وضعت جماهير الأول أيديها على قلوبها، بعد نقل الدولي الجزائري رياض محرز المنضم حديثًا إلى الفريق إلى أحد المستشفيات متأثرا بإصابته بتسمم غذائي.

الوعكة الصحية التي تعرض لها نجم مانشستر سيتي السابق إثر تناوله إحدى الوجبات، لم تمنعه من المشاركة في فوز فريقه بثلاثية لهدفين، رغم قضاءه الليلة السابقة للمباراة بالكامل داخل المستشفى.

«قضيت الليلة الماضية في المستشفى وكانت لدي بعض المشاكل الصحية»، هكذا وصف محرز الذي صنع هدف فريقه الأول، في تصريحاته لـ «الرياضية السعودية»، مؤكدا أنه سعيد بالمساهمة في فوز فريقه.

أزمة في غرفة ملابس الهلال بسبب نيمار

ومن أهلي جدة إلى الهلال، كانت النقطة المضيئة في الجولة هي ظهور البرازيلي نيمار دا سيلفا للمرة الأولى بقميص فريقه الجديد، ليسجل فوزا كاسحا على الرياض بنتيجة 6 - 1.

ورغم ظهور نيمار المميز في مباراته الرسمية الأولى، كان هو أيضا بطل المشهد في أزمة كبرى تفجرت داخل غرفة ملابس نادي الهلال قبل ساعات من المباراة، وهو ما كشفت عنه صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية.

الأزمة بدأت بعد قرار الجهاز الفني للفريق بمنح نيمار شارة القيادة في مباراة الرياض، وهو الأمر الذي أغضب سالم الدوسري قائد الفريق، الذي رفض سحب الشارة منه، لصالح اللاعب البرازيلي.

بالفعل لم يظهر نيمار وهو يرتدي شارة قيادة الهلال في تلك المباراة، فهل تستمر الأزمة أم يوافق البرازيلي على عدم حمل مسؤولية قيادة الفريق؟.