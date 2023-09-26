وزير الشباب: تخصيص لجنة علمية للرياضيين القادمين من الخارج

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إنَّ ثقافة البطل متوفرة في مصر من تهيئة أماكن التدريب والرعاية التي يتلقاها، ومصر دولة العلم والعمل والحلم والأمل كما قال الرئيس السيسي، وهناك لجنة علمية للرياضيين القادمين من الخارج وبدأنا التنفيذ بشكل علمي.

هناك إعفاءات من المصروفات بالكامل للأبطال الرياضيين

وأضاف «صبحي»، خلال جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنَّ الرياضي المصري لديه مدرب شخصي وأخصائي تغذية ونفسي ومع الجامعات هناك إعفاءات من المصروفات بالكامل للأبطال الرياضيين وأبطال رفع الأثقال في مصر حاصلين على مؤهلات دراسية من جامعات خاصة، ولم يدفعوا أية مصروفات.

حصاد مصر لمراكز متقدمة في البطولات الرياضية

وأشار إلى حصاد مصر لمراكز متقدمة في البطولات الرياضية، قائلاً: «نرد على كافة ما يقال على السوشيال ميديا، ولن يكرر عدد التكريمات للأبطال الرياضيين من الرئيس السيسي، حيث يتم تجميع أبطال العالم وتكريمهم، ولا توجد رياضة جماعية في مصر أو فردية لم تتأهل لكأس العالم والبطولات الدولية ولدينا العديد من البطولات حصدناها وهناك تكريم دائم لهؤلاء الأبطال والاحتفاء بهم».

وقال إنه جرى سداد الدفعة الخامسة بقيمة 600 مليون جنيه لبرنامج باريس وهناك تكاليف إضافية للسفر، وتأهيل اللاعبين ولا توجد بعثة إلا وتسافر في مواعيدها.