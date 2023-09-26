حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية تصل إلى سيول

يتوقع خبراء المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلومترا/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلومترا/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كيلومترا/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر

وكشف المركز الوطني عن ارتفاع الأمواج إذ توقع الخبراء أن يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، ويصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

واحتفلت المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي الـ93 بفعاليات فنية وثقافية واحتفالات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومشاركة المواطنين والمقيمين في جميع الفعاليات.