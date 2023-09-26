«الوطني للأرصاد» يحذر من غزارة أمطار السعودية في فصل الخريف.. سيول

حذّر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة من غزارة أمطار السعودية خلال فصل الخريف، بأنها أعلى من المعدل الطبيعي خلال شهر أكتوبر ونوفمبر المقبلين، متوقعًا أن تكون هناك حالات متطرفة «شديدة وشديدة جدا».

ونستعرض حالة الطقس التي تتضمن تحذيرا من غزارة أمطار السعودية، خلال فصل الخريف، وتحذيرات المركز الوطني للأرصاد، في السطور التالية:

غزارة أمطار السعودية في فصل الخريف

وذكر المركز الوطني للأرصاد السعودية، أن التوقعات الأولية تشير إلى فرص حدوث أمطار أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 60% خلال شهري أكتوبر ونوفمبر على معظم مناطق المملكة، باستثناء منطقة نجران فتكون في معدلها نفسه.

توقعات أمطار السعودية شهريًا في فصل الخريف

وتوقعت الأرصاد السعودية، أن تشهد مناطق المملكة خلال شهر أكتوبر المقبل، احتمالية حدوث أمطار أعلى من المعدل الطبيعي، على مناطق حائل والدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وتشمل نيوم، وجازان، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة.

أما خلال شهر نوفمبر المقبل، تكون فرص سقوط أمطار أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة، ما عدا أجزاءً من منطقتي نجران والأجزاء الساحلية لمنطقة المدينة المنورة.

وشدد المركز على أنّ هناك مؤشرات على وجود حالات متطرفة «شديدة وشديدة جدا» والتي تتمثل بالأمطار الغزيرة علمًا بأن هذه الحالات لا تظهر على المدى الطويل، ولكن يمكن التنبؤ بها على المدى القصير، مطالبين المواطنين والمقيمين بالمملكة بمتابعة حالة الطقس بالسعودية عبر المركز.