أمطار في السعودية وانخفاض درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية عن حالة الطقس اليوم، والتي تضمنت سقوط أمطار بعدة مناطق، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في معظم المدن.

أمطار في السعودية وانخفاض درجات الحرارة

وأشار بيان المركز الوطني الذي صدر منذ قليل لتحديث حالة الطقس بالمملكة، إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة في المدينة ومكة المكرمة بمقدار درجة واحدة مئوية عن أمس.

كما توقع سقوط أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة يصاحبها جريان للسيول، بالإضافة إلى زخات من البرد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة والغبار، على بعض المناطق بالمملكة والتي شملت جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

درجات الحرارة في المملكة اليوم

كما كشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة اليوم بالسعودية، إذ تسجل مدينة الأحساء أعلى درجة حرارة في مناطق السعودية وهي 44 وهي نفس درجة الحرارة التي سجلتها مدينة حفر الباطن، وتنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف في كل من مكة المكرمة والعاصمة الرياض، ومدينتي بريدة والعلاء، ليسجلا خلال ساعات النهار نحو 42 درجة مئوية.

وأضاف البيان، أن المدينة المنورة والدمام تشهد طقسا حارا خلال ساعات النهار، حيث تصل درجة الحرارة إلى 43، فيما تسجل جدة 37 درجة، وفي مدينة أبها نحو 29 درجة، و34 درجة في الطائف.