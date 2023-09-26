تطوير أعلى قمة جبلية في السعودية.. ولي العهد يطلق مشروع «قمم السودة»

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز المخطط العام لمشروع قمم السودة، الذي يهدف إلى تطوير وجهة سياحية عالمية في السودة وأجزاء من رجال ألمع في جنوب غرب السعودية، كما يهدف المشروع إلى استغلال البيئة الجبلية الفريدة واستثمار أعلى قمة في السعودية التي ترتفع إلى 3015 مترًا فوق سطح البحر.

مشروع قمم السودة السعودية

وتقع وجهة قمم السودة في منطقة عسير في جنوب غرب المملكة العربية السعودية، وتتميز ببيئة طبيعية وثقافية فريدة من نوعها، ويأتي هذا المشروع في إطار جهود صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز القطاعات الحيوية ودعم استراتيجية تطوير عسير بمشاريع مثل قمم وشيم.

وأكّد ولي العهد أنَّ مشروع قمم السودة سيكون وجهة سياحية جبلية فاخرة تقدم تجربة معيشية فريدة وغير مسبوقة، ويهدف المشروع إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي والترفيهي ودعم النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي التراكمي بأكثر من 29 مليار ريال وتوفير آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر.

أهمية المخطط العام في الحفاظ على البيئة

وأعرب الأمير محمد بن سلمان عن أهمية المخطط العام في الحفاظ على البيئة والثروات الطبيعية والتراثية، وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة، كما أشار إلى أن هذا المشروع سيسهم في تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد يجذب الاستثمارات الدولية والمحلية.

وأضاف ولي العهد أنَّ مشروع قمم السودة، وسيسهم في تحقيق إضافة نوعية للقطاع السياحي في المملكة، وسيبرز الجانب الثقافي والتراثي للبلاد، وستتاح للزوار فرصة استكشاف جمال قمم السودة واستكشاف التراث الفريد والثقافة الأصيلة والضيافة المحلية، وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بتجارب لا تُنسى في أحضان الطبيعة وعلى ارتفاعات المرتفعات، وبذلك ستكون المملكة وجهة سياحية عالمية تستحق الاستكشاف والاستمتاع بها.

قمم السودة

وتمتد منطقة قمم السودة على مساحة واسعة تشمل غابات وجبال تمتد لأكثر من 627 كيلومتراً مربعاً، ومساحة البناء في المشروع لا تتجاوز 1% من المساحة الإجمالية، وهذا يعكس التزام شركة السودة للتطوير بحماية البيئة وتطبيق معايير الاستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها في المنطقة، مما يدعم جهود مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف السودة للتطوير، وهي شركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، إلى تطوير وجهة جبلية سياحية فريدة من نوعها، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث الثقافي في منطقة المشروع.

وينفذ مشروع قمم السودة وفقًا لمخطط عام يتكون من 3 مراحل رئيسية، ومن المتوقع أن يكتمل الجزء الأول من المشروع في عام 2027، إذ سيتمّ تطوير 940 غرفة فندقية و391 وحدة سكنية و32 ألف متر مربع من المساحات التجارية.