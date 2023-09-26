«تنفيذي الشرقية» يستعرض موقف تقنين أراضي أملاك الدولة

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتمامًا بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وتفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف إدارة الأملاك بالديوان العام، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة استقبلت 13276 طلبا، وتم الانتهاء من تحرير 12296عقدا بمختلف مراكز ومدن المحافظة بنسبة تنفيذ بلغت 92%، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن، ليؤكد سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وتحصيل باقي الأقساط المستحقة وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض موقف تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وتمت الإشارة إلى أن المحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية انتهت من إزالة 3435 حالة تعدي ما بين 2091 حالة بناء مخالف على مساحة 429410 أمتار و1344 حالة تعدي علي الأرض الزراعية على مساحة 2876 فدانا، ليؤكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون وتطبيق القانون على المخالفين، مشيداً بمجهودات الأجهزة الأمنية وتعاونها مع المحافظة خلال تنفيذ الموجه.

عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية

كما تم عرض موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 116677 متغيرا منهم 96553 متغير ولاية المحافظة و2557 متغيرا خارج ولاية المحافظة، وتم الرد على 106057 متغيرا بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 92%، ليؤكد المحافظ ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً لن نسمح لأحد بمخالفة القانون.

عرض موقف الإعلانات خلال شهر سبتمبر الجاري

تطرق الاجتماع إلى عرض موقف الإعلانات خلال شهر سبتمبر الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 1089 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 1077 إعلان، طبقا للقانون حفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض موقف المراكز التكنولوجية التي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة بلغ 565764 طلبا وتم إنهاء 562914 بنسبة تنفيذ 99.5 %، ليؤكد المحافظ سرعة الانتهاء من إدخال الكم المتراكم الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين على المنظومة الجديدة؛ لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

موقف التصالح في مخالفات البناء

كما تم استعراض موقف التصالح في مخالفات البناء، وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248636، وعدد الطلبات التي تم إدراجها طبقا للنموذج 6 بلغت 18438 وعدد الطلبات المستوفاة نموذج 7 اللجنة الفنية بلغت 288 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج 10 بلغت 18027 طلباً.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي، والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.