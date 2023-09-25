محافظ أسيوط يستعرض آخر مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وكذلك الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

معاينة وفحص الطلبات

وتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال من لجان البت، وما يُجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة، والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

ملف تقنين الأراضي

وأكد المحافظ، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد ذو ألوية وأهمية في عمل الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين.

وطالب باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذا الملف، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.