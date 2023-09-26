«مستقبل وطن» بالجيزة ينظم معرض «الأسرة المصرية» لبيع المستلزمات المدرسية

شهدت مدينة الحوامدية، انطلاق أحدث نسخ معارض «الأسرة المصرية» لبيع المستلزمات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة، التي تنظمها أمانة المشروعات بالمحافظة، بقيادة النائب عمرو حسين هندي، بإشراف جهاز تنمية المشروعات في ضوء بروتوكول التعاون بين الحزب والجهاز.

وقال محمد سعد البطل أمين حزب مستقبل وطن بالحوامدية، إنه في إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، استضافت قرية «أم خنان» معرض «الأسرة المصرية» الذي وفر المستلزمات المدرسية والمنزلية بأسعار مخفضة دعماً لأهالينا، مشيرًا إلى أن المعرض شهد إقبالًا كبيرًا من الأهالي في ظل الأسعار المخفضة للمعروضات.

أشار رامي ذكري دسوقي أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بالحوامدية، إلى أن المعرض قائم تحت رعاية أمانة المشروعات بأمانة الحزب بمحافظة الجيزة، بقيادة النائب عمرو حسين هندي، وتحت إشراف المهندس ناجي فتحي الأمين المساعد لأمانة المشروعات بالمحافظة.