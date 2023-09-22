حزب مستقبل وطن يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في أسيوط

كرمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز الفتح التابع لمحافظة أسيوط برئاسة المهندس أحمد ماهر العمدة الأوائل من طلاب الثانوية العامة والثانوية الأزهرية من أبناء الفتح في حفل أقيم بقصر ثقافة ناصر ببني مر.

حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

وتخلل الحفل فقرات دينية ووطنية وفنية في حضور عضو مجلس النواب أحمد حسين جودة وممثلي الأزهر الشريف والتربية والتعليم والمحليات و أولياء الأمور و قد شارك فى تنظيم الاحتفالية أمانات التعليم و البحث العلمي - العلاقات العامة - الثقافة و الفنون - الوحدة الحزبية ببني مر.

حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن بمختلف محافظات الجمهورية الذي يهدف لتشجيع المجتمع على السلوكيات الإيجابية ونشر الأفكار البناءة.