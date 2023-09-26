خبير: مبادرة «نبض العرب» تدعم جهود الجامعة العربية في رفع المعاناة عن السودانيين

قال دكتور حامد فارس، الخبير في الشؤون الدولية، إن مبادرة «نبض العرب» جاءت في التوقيت الصحيح في إطار السعي بشكل كبير من قبل الجامعة العربية؛ للعمل على رفع المعاناة عن الشعب السوداني.

السودان يعاني من كارثة إنسانية

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مروة فهمي في برنامج «منتصف النهار» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن السودان يعاني من كارثة إنسانية دفعت ملايين السكان إلى النزوح للدول المجاورة أو معاناة حياة صعبة في ظل الحرب.

رفع هذه المعاناة عن السودانيين

وتابع أن المبادرة تعمل على رفع هذه المعاناة عن السودانيين، وهي مبادرة قوية، حيث تدفع الدول المشاركة فيها للعمل بشكل مشترك لتقوية الجسد العربي، والبحث عن حل سوداني سوداني، وتوفير الأدوات المعيشية للشعب السوداني بعد تهدم الخدمات والمؤسسات بسبب الحرب، لافتًا إلى أن المبادرة تدعم جهود الجامعة العربية والجهود الدولية ومبادرة جدة ودول جوار السودان، في التوصل لوقف الحرب ورفع المعاناة عن السودانيين، والوصول إلى تفاهمات وتوازنات يمكن من خلالها إنقاذ الوضع الإنساني.