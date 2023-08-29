متخصص في الشؤون الدولية: الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون قوة عالمية فاعلة 

قال الدكتور بشير عبد الفتاح المتخصص في الشؤون الدولية، إن الاتحاد الأووربي منذ نشأته تواق للتوسع في اتجاهات متعددة لتحقيق أغراض متنوعة منها التوسع الجغرافي والانتشار الديموجرافي.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الدول السبع التي حركت الجماعة الأوروبية عام 1957 لم تكن بالثقل الديموجرافي والجغرافي الذي يضمن تحويل الكيان الأوروبي إلى قوة ونفوذ فاعلين على الصعيد الدولي، ومن ثم بدأت عملية التوسع في اتجاهات مختلفة بالقارة العجوز.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتوق إلى أن يكون قوة فاعلة على الصعيد الدولي وهذا لن يتسنى إلا من خلال التوسع جغرافيا وسياسيا واقتصاديا وأمنيا، علاوة على أن الدول التي لم تنضم للاتحاد الأوروبي يمكن أن تشكل مصدر تهديد حقيقي للاتحاد الأوروبي أو تشكل عبئا، ما يضطره لمساعدة هذه الدول.

عبد الفتاح: هناك صيغة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

وأكد أن الاتحاد الأوروبي رأى أن يؤهل الدول الموجودة خارجه لتكون صالحة للانضمام للاتحاد أفضل من أن تكون مصدر تهديد أو عبء عليه، وتكون عمقا استراتيجيا له، وهناك صيغة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أجل حماية مليار مواطن في الدول الأعضاء.