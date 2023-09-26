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«مستقبل وطن» ينظم قافلة طبية مجانية بالجيزة

كتب:

عمرو صالح
06:02 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبو النمرس التابع لمحافظة الجيزة برئاسة محمد سعيد هلال ورمضان العزالي الأمين المساعد وحسن العفش أمين التنظيم، قافلة طبية بعرب أبو النمرس في مختلف التخصصات.

وتولى تنظيم القافلة الدكتور إبراهيم عيسى أمين الصحة بالمركز، تحت عنوان «أطفال أصحاء من سن سنتين وحتى 16 سنة»، وجرى توقيع الكشوفات في تخصصات الأطفال والباطنة والجلدية والأنف والأذن والأسنان والرمد بسعر 10 جنيهات مع توفير العلاج بالمجان.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة لحزب مستقبل وطن الداعمة لمؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق مبادرات وتنظيم فعاليات تلبي احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة.

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