«القاهرة الإخبارية»: استطلاعات الرأي تكشف تقدم ترامب على بايدن بـ10 نقاط

«هل استطلاعات الرأي مرآة حقيقية لرأي الشارع الأمريكي».. جدل مستمر وترقب واسع بشأن ملامح سباق الانتخابات الأمريكية المقبلة المقررة في نوفمبر 2024، خاصة أن استطلاعات الرأي الأخيرة تحمل مؤشرات مختلفة عن الأشهر الماضية.

ترامب سيتمكن من الحصول على 51%

وعرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إذ أشارت استطلاعات للرأي إلى تقدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الرئيس الحالي جو بايدن بنحو 10 نقاط.

وأظهر استطلاع الرأي أنه في حالة التنافس بين بايدن وترامب في الانتخابات المقبلة وجها لوجه سيتمكن ترامب من الحصول على 51% من الأصوات مقابل 42% لبايدن.

المنافسة بين ترامب وبايدن

وتعد نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة مغايرة لباقي التوقعات التي تشير إلى احتدام المنافسة بين ترامب وبايدن في ظل محاولات الرئيس الحالي لتحسين موقفه في الداخل الأمريكي من أجل حسم قضايا خلافية في الشارع الأمريكي، واتخاذ قرارات حاسمة في ملفات دولية محتدمة، وبخاصة في العلاقات مع موسكو من ناحية وبكين من ناحية أخرى.