7 مرشحون يشاركون في ثاني مناظرة للحزب الجمهوري غدا.. «ترامب ليس بينهم»

كشفت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، عن قائمة المرشحين المؤهلين للمناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري، والتي ستقام يوم غد الأربعاء، وهذه المرة، استوفى سبعة مرشحين المعايير، دون مشاركة الرئيس السابق دونالد ترامب، وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن المرشحين المؤهلين هم كما يلي:

1) دوج بورجوم

رجل أعمال ومستثمر ومحسن وسياسي أمريكي، يشغل منذ عام 2016 منصب الحاكم الثالث والثلاثين لولاية داكوتا الشمالية، وكان بورجوم عضوًا في الحزب الجمهوري، ورئيسًا لشركة Great Plains Software.

2) كريس كريستي

سياسي ومدع عام فيدرالي سابق، شغل منصب الحاكم الخامس والخمسين لولاية نيوجيرسي من عام 2010 إلى عام 2018، وكان المدعي العام للولايات المتحدة لنيوجيرسي من عام 2002 إلى عام 2008.

3) رون ديسانتيس

سياسي أمريكي يشغل منذ عام 2019 منصب الحاكم السادس والأربعين لولاية فلوريدا.

4) نيكي هيلي

سياسية ودبلوماسية أمريكية شغلت منصب الحاكم رقم 116 لولاية ساوث كارولينا من عام 2011 إلى عام 2017، وسفيرة الولايات المتحدة رقم 29 لدى الأمم المتحدة لمدة عامين، من يناير 2017 حتى ديسمبر 2019.

5) مايك بنس

شغل منصب النائب الثامن والأربعين لرئيس الولايات المتحدة من عام 2017 إلى عام 2021 في عهد دونالد ترامب، وشغل سابقًا منصب الحاكم الخمسين لولاية إنديانا من عام 2013 إلى عام 2017، وعضوا في مجلس النواب الأمريكي من عام 2001 إلى عام 2013.

6) فيفيك راماسوامي

رجل أعمال أمريكي، أسس شركة أدوية Roivant Sciences في عام 2014.

7) السيناتور تيم سكوت

رجل أعمال وسياسي أمريكي يشغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية منذ عام 2013، وقد خدم في مجلس النواب بولاية كارولينا الجنوبية ومجلس النواب الأمريكي، وشغل أيضًا منصب عضو مجلس المدينة في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا.

البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة لهذا العام

وقالت الصحيفة إنه رغم استيفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يتصدر حاليًا استطلاعات الرأي، بسهولة متطلبات الجهات المانحة واستطلاعات الرأي للمشاركة، اختار تخطي المناظرتين الأولى والثانية، وعلى الرغم من غيابه، تمكنت المناظرة الأولى من جذب ما يقرب من 13 مليون مشاهد، ما جعلها البث التلفزيوني الأكثر مشاهدة لهذا العام خارج الرياضة.