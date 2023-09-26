توزيع الملابس الجديدة على 500 أسرة أولى بالرعاية مجانا بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية وجمعية الأورمان، في تنظيم معرض جديد بمناسبة العام الدراسي الجديد، بهدف توزيع الملابس الجديدة بالمجان على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين بمنطقة المنشية ومنطقة الجمهورية وسكة زفتى، ومحلة البرج بمركز المحلة الكبرى.

تخفيف العبء عن كاهل الأسر

وأكد أحمد عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء بمناسبة العام الدراسي الجديد، بهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، متمنيًا للجميع عام دراسي سعيد ومثمر.

ووجه اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، الشكر لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، الذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس جديدة، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

مشروعات خيرية

وأوضح أن الجمعية بمحافظة الغربية، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون، لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.