محصول الخير.. انطلاق موسم جني الأرز في الغربية

بدأ موسم حصاد الأرز بقرى الغربية، انطلاقًا من منتصف شهر سبتمبر الجاري بعد فترة زراعة دامت لـ 4 أشهر وسط استعدادات كبيرة من قبل مديرية الزراعة، حيث يجني المزارعون نتيجة جهد وعطاء خلال تلك الفترة، وسط سعادة تُسيطر على الجميع، ويدعون أنه «موسم الخير».

وقال شعبان عبد الله، مزارع بمركز قطور، إنه زرع فدان واحد من محصول الأرز العام الجاري، من صنف سخا 302، وهو من أبرز الأصناف التي وفرتها الدولة وشجعت على زراعتها لما يحققه من عائد إنتاج أفضل من الأصناف الأخرى، ويتحمل الظروف غير مواتية، وأهم شيء أن فترة تواجده في الحقل قصيرة مقارنة بالأصناف التي كانت تزرع السنوات الماضية، وهو ما يُقلل تكلفة الإنتاج على المزارع ويساعده على زراعة محصول البرسيم مبكراً، والاستفادة من محصول جديد.

زيادة في الإنتاجية بتكلفة أقل

من جانبه قال إبراهيم صابر، مزارع من مركز المحلة، إن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بمحصول الأرز للعمل على استنباط أصناف جديدة تساعد الفلاح، وبالنسبة إلى محصول الأرز الأصناف الجديدة مثل صنف 302، 303 هي أصناف قصيرة العمر، حيث أن فترة النمو 115 يوما، تحتاج إلى الري كل 8 أيام ومعدل استهلاكه من المياه أقل، وفي الوقت نفسه يزيد من معدل الإنتاج، حيث تصل إلى 5 أطنان للفدان بأزيد نحو 1.5 عن الأصناف الأخرى التي كانت تحتاج الري كل 4 أيام وأسمدة ضعف الأصناف الحالية، إلى جانب فترة أطول تتخطى الـ 4 أشهر بالأرض الزراعية.

محصول استراتيجي

«الأرز محصول الخير ولا يقل أهمية عن أي محصول القطن أو غيره»، بتلك الكلمات تحدث عبد العزيز خليفة، مزارع بمركز بسيون، عن أهمية محصول الأرز للفلاح، خاصة أنه محصول استراتيجي يتناوله كل المصريين ومؤخرًا أصبح من المحاصيل ذات أهمية عند الفلاح، لافتا إلى أن موسم حصاد مثل القطن يستطيع المزارعون من العائد إتمام زواج أبنائهم، موجها الشكر إلى الدولة على الاهتمام بالمزارع والعمل على استنباط أصناف جديدة تزيد من إنتاجية الفدان وتقلل من التكلفة وخاصة في الأسمدة والمياه.