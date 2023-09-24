محافظ الغربية يفتتح مدرسة كوم النجار في بسيون بتكلفة 9 ملايين جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، مدرسة كوم النجار في مركز بسيون، بحضور المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وإسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، والنائب سامح حبيب.

تجهيز المدرسة لبدء العام الدراسي الجديد

وتفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المدرسة والفصول الدراسية، مشيدًا بالتجهيزات التي تمت داخل المدرسة، كما استمع لشرح مفصل من مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية بشأن مراحل العمل التي تمت وتجهيز المدرسة بأحدث الأثاث والأجهزة الحديثة، لافتا إلى أن مدرسة كوم النجار من مرحلة الحضانة إلى الثانوي تم إنشائها على مساحة 4211 مترًا بإجمالي 24 فصلا دراسيا، مقسمة إلى فصلين في رياض أطفال، و12 فصلا في الابتدائي، و6 فصول بالإعدادي، و6 فصول بالثانوي، بالإضافة إلى الفراغات التكميلية والمعامل بتكلفة إجمالية بلغت 8.98 مليون جنيه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن افتتاح المدارس يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، كما ستساهم الـ24 فصلا في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز بسيون.

مشروعات قومية أرسى قواعدها الرئيس السيسي

وأكد «رحمي» أن ما نشاهده يوميا من افتتاح للمدارس وللمشروعات القومية هو بحق إنجاز للدولة المصرية لم يحدث من قبل إلا في الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء مدارس جديدة هو وصول الخدمة التعليمية لكافة الطلاب في المدن والقرى وتقليل كثافة الفصول وتقديم خدمة تعليمية متميزة لبناء جيل جديد مسلح بسلاح العلم والمعرفة.