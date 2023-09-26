الآلاف من مواطني الغربية يحررون توكيلات للرئيس السيسي للترشح في الانتخابات

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، إقبالاً كبيراً من المواطنين لعمل توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح للرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2023.

وبدأ الآلاف من المواطنين في التوجه إلى مكاتب الشهر العقاري في المحافظة منذ الصباح الباكر، حيث امتدت الطوابير أمام مكاتب الشهر العقاري في مدن طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات وزفتى، والسنطة، وسمنود، وقطور، وبسيون.

مسيرة التنمية

وقال محمد عموش أحد المواطنين بمركز كفر الزيات الذين توجهوا لمكتب الشهر العقاري في طنطا، «الوطن» إن الرئيس السيسي قدم الكثير للوطن خلال السنوات الماضية، ونحن نؤيد ترشحه للرئاسة مرة أخرى حتى يواصل مسيرة التنمية التي بدأها، وحرصت على التواجد منذ الصباح الباكر، لعمل التوكيل.

وأضافت سامية القمرين أحد المواطنات: أنا توجهت إلى مقر الشهر العقاري بطنطا، من أجل عمل توكيل لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قام به من مشروعات تنموية طيلة السنوات الماضية، منها الارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين، ومشروع تكافل وكرامة، والاهتمام بذوي الهمم، والبنية التحتية، مشيرة في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبني بلد والحمد لله علي نعمة الأمن والأمان.

تأييد الرئيس السيسي

في حين يقول الدكتور محمود البنا، لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة، وهو الوحيد القادر على قيادة مصر إلى بر الأمان، وأنه كان أول الحاضرين لعمل التوكيل لدعم الرئيس السيسي، مؤكد أن الرئيس السيسي رجل وطني يستحق الدعم.