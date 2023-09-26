شباب «كفر الشيخ» تطلق المشروع القومي للتميز بقرى «حياة كريمة»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة في كفر الشيخ، اليوم، معسكر المتميزين رياضيا بمختلف المشروعات القومية الرياضية في الفترة من 26 حتى 27 سبتمبر، ببلطيم، حيث تنظم إدارة التنمية الرياضية بالمديرية، مجموعة من المسابقات الرياضية للمشاركين، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مشروعات قومية متعددة لدعم الشباب

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، في بيان اليوم، أن المديرية تقدم على مدار العام، العديد المشروعات القومية الرياضية على سبيل المثال لا الحصر، المشروع القومي للأفراد ذوي الإعاقة، والقومي للرواد، وتنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، وتنشيط الرياضة في الحدائق والمتنزهات العامة، والمشروع القومي للمراكز الرياضية بقرى «حياة كريمة»، وأطفال التوحد، مشيرا إلى أن مديرية الشباب أعدت برنامجا متنوعا من المسابقات الرياضية للمشاركين يشمل مسابقة في «راكت الشاطئ، خماسي كرة القدم، تنس الطاولة، ألعاب ترويحية» .

معسكر الشباب المتميزين

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، إلى أن معسكر الشباب المتميزين رياضيا ينظم بمختلف المشروعات القومية ببلطيم، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد سليمان، والدكتور محمد محروس، فريق فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.