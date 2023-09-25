«الوزراء»: المشروع القومي للطرق يوفر 8 مليارات دولار سنويا من تكلفة الوقود

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن المشروع القومي للطرق عمل على خفض أزمنة الرحلات، بما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل، إضافة إلي توفير 8 مليارات دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية، إلى جانب ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب.

المشروع القومي للطرق

وأضاف المركز، في تقرير نشره عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الجهد غير المسبوق خلال، الـ9 سنوات الماضية كالتالي:

- 7000 كيلومتر «طرق جديدة» من المخطط إنشاؤها من بينها 5800 كيلومتر تم تنفيذها، و1200 كميلومتر جارٍ العمل بها.

- 10 آلاف كيلومتر «طرق قديمة» من المخطط تطويرها من بينها 7800 كيلومتر تمّ تنفيذها، و2200 كيلومتر جارٍ العمل بها.

- 2900 كيلومتر تمّ التخطيط لتطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة» من بينها 350 كيلومتر تمّ تنفيذها، من بينها 220 كيلومترا في الصعيد، و130 كيلومترا في الدلتا.

- 36 ألف كيلومتر «طرق داخلية بالمحافظات»، تمّ الانتهاء من تطويرها من بينها 5000 كيلومتر تمّ تنفيذها باستخدام تقنيات إعادة تدوير طبقات الرصف لأول مرة في مصر.

- 934 كوبريا ونفقا أُنجزت من بين 1000 كوبري ونفق تم التخطيط لإنشائها؛ ليصبح الإجمالي 2500 كوبري ونفق.