«شباب الإسكندرية»: استمرار فاعليات المشروع القومي للأيتام بالمحافظة

تستمر فاعليات وتدريبات المشروع القومي للأيتام بالإسكندرية تحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» وتنفذة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية «الإدارة العامه للقاعدة الشعبية» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ممثلة في الإدارة العامة للرياضة بإقامة مراكز تدريب للأيتام.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

تدريبات المشروع القومي للأيتام

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية، وتحت شعار «ها أنا أحقق ذاتي» بمشاركة 50 طفلا من الأطفال الأيتام بالإسكندرية، أقامت تدريبات المشروع القومي للأيتام وذلك بمركز شباب النصر في ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة والكشافة في ظل اهتمام الدولة بأطفالنا وأولادنا من الأيتام وحتى لا يصبحوا من الفئات المهمشة إذ تسعى القيادة السياسية دائمآ ألا تكون هناك فئات مهمشة بالمجتمع ويتم رعاية الجميع بنفس الإهتمام وتوفير كافة الأنشطة لهم.

رعاية جميع فئات المجتمع

وأشارت «الشريف» إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لا تدخر جهداً في رعاية جميع فئات المجتمع بمختلف المراحل العمرية فتيات وشباب ومرأة وطفل من أجل رفع الوعي الثقافي والمعرفي والرياضى من خلال الأنشطة والمبادرات المستمرة التي تطلقها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بشكل مستمر.