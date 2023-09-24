هالة صدقي تشارك جمهورها بفيديو «الوطن» عن إطلاق اسم صفصف على عروسة المولد

حرصت الفنانة هالة صدقي على مشاركة جمهورها بالفيديو الذي صورته «الوطن» عن إطلاق اسم «الملكة صفصف» على عروسة المولد هذا العام، بعد النجاح الذي حققته مؤخرا من خلال شخصية صفصف في مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023.

إطلاق اسم صفصف على عروسة المولد

وشاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها بالفيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليه قائلة «صفصف بقت عروسة المولد أعمل إيه، معلش، كل سنة وانتوا طيبين، المهم تكونوا مبسوطين».

وتابعت الفنانة هالة صدقي قائلة «عايزة عروسة طيب يا حلاوتي بالحمصية وأحلى تعليق نفتح العلبة نلاقي صورة عبد الجواد».

يذكر أن شخصية الملكة صفصف قدمتها الفنانة هالة صدقي فى موسم رمضان 2023 في مسلسل جعفر العمدة وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وشاركت فيه بجانب عدد من الفنانين منهم محمد رمضان وزينة ومنة فضالي وإيمان العاصي وأحمد فهيم وأحمد داش وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.