الهيئة الوطنية تمنع التصويت الإلكتروني في الانتخابات الرئاسية 2024

بعد إعلان فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2023 - 2024، وإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن تفاصيل وموعد الانتخابات، تساءل العديد عن إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني هذا العام، للتسهيل على المواطنين، سواء داخل أو خارج مصر إمكانية المشاركة بأرائهم في الانتخابات.

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أكد خلال مؤتمر «الوطنية للانتخابات»، الابتعاد عن التصويت الإلكتروني بسبب وجود مشكلات تقنية، وأن منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، لا يمكن لأحد أن يعرضه لأي مطعن.

ضرورة وجود تعديل دستوري لتطبيق التصويت الإلكتروني

أضاف «بنداري»، أنهم قرروا الابتعاد عن التصويت الإلكتروني، خشية وجود أي طعن على أي إجراء من الإجراءات، بالإضافة إلى ضرورة وجود تعديل دستوري لتطبيق التصويت عبر الإنترنت في الإنتخابات الرئاسية.

رئيس الجمهورية ينتخب عن طريق الاقتراع السري المباشر

وبحسب ما جاء في الدستور المصري، ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.