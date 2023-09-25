مقار مكاتب التوثيق لتأييد راغبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024 بأسيوط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، اليوم، عن عناوين مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بالمحافظات، من بينها أسيوط، حيث تم تخصيص 8 مكاتب توثيق لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسيوط.

مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسيوط

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات 8 مقار مكاتب التوثيق المكلفة بالتأييدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 بمحافظة أسيوط كالتالي:

- فرع الجامعة بمبنى الجامعة القديم بمنطقة الوليدية.

- فرع الضواحي بحي مبارك بالأربعين ببندر أسيوط.

- فرع أسيوط الجديدة مدينة أسيوط الجديدة بالمول التجاري بمنطقة ابني بيتك.

- فرع الاستثمار بديوان عام محافظة أسيوط.

- فرع ساحل سليم في بندر الفتح بجوار محكمة الأسرة.

- فرع القوصية شارع مديرية الزراعة ببندر القوصية.

- فرع الفتح بمساكن الفتح بجوار السجل المدني.

- فرع ديروط خلف مبنيى الإسعاف ببندر ديروط.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.