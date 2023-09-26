%62 من الديمقراطيين يرفضون ترشح بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

قال رامي جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من واشنطن، إن استطلاعات الرأي التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المرشحين للرئاسة الأمريكية، ليست حقائق، بل تشير لما يمكن أن يفكر فيه الناخبون بالوقت الراهن.

%62 من الديمقراطيين يريدون مرشحا آخر غير بايدن

أضاف خلال إفادة على الهواء مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج «مطروح للنقاش»، أن الانتخابات الرئاسية ما زال أمامها مدة تتجاوز العام، وقد تحدث أشياء كثيرة خلال هذا العام قد تغير كثيرا من توجهات الناخبين سواء بالنسبة للرئيس الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب.

تقدم بايدن على ترامب

ولفت إلى أن هناك بعض الاستطلاعات تظهر تقدم بايدن على ترامب، والبعض الآخر يظهر تقدم ترامب على بايدن، لكن الخطير في آخر استطلاع ليس تقدم ترامب على بايدن بعشر نقاط، لكن وجود 62% من الديمقراطيين المشاركين في الاستطلاع يريدون من حزبهم اختيار مرشحا آخر غير بايدن.