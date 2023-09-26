هزة أرضية تضرب مدينة نابولي في إيطاليا بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر

ضربت هزة أرضية بقوة 3.4 درجة على مقياس ريختر، لقياس درجة قوة الزلازل، إيطاليا، على بعد 10 كيلومترات من مدينة نابولي الإيطالية، إذ جرى الإبلاغ عن الهزة الأرضية من قبل 67 مستخدما لتطبيق Earthquake Network في دائرة نصف قطرها 16 كيلومترا، بحسب موقع «سيسمو نيوز».

زلزال إيطاليا

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، الأسبوع الماضي، وقوع زلزال في إيطاليا بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر في مناطق شمالي البلاد.

وقد وقعت هذه الهزة الأرضية الساعة 03:10 فجرا، وكان مركز الزلزال على بعد نحو 5.9 كيلومتر في منطقة توسكانا، إذ يعيش نحو 3.4 ألف شخص.

الزلزال أثر على السكان والبنية التحتية

الزلزال أثر بشكل كبير على المنطقة المتضررة، ومن الممكن أن تكون له تأثيرات كبيرة على السكان والبنية التحتية في المنطقة، وقد جرى التقييم والمتابعة لتقدير الأضرار وتقديم المساعدة الضرورية للمتضرر.