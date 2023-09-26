والد أمين عمر يرد على عقوبة لجنة الحكام ضد نجله بسبب لقاء الزمالك والمقاولون

علق والد الحكم الدولي أمين عمر، على هجوم الجماهير، على نجله، بسبب قراراته التحكيمية، في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

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والد أمين عمر يعلق على هجوم الجماهير

وقال والد أمين عمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «لا أعرف سبب هجوم الجماهير وبعض الحكام السابقين، على أمين عمر، بسبب قراراته التحكيمية في مباراة الزمالك والمقاولون العرب».

وأضاف: «قرارات أمين عمر في مباراة الزمالك والمقاولون العرب، صحيحة، وحاتم سكر، لاعب الزمالك، لا يستحق الطرد، وكذلك قراره صحيح بعدم احتساب ركلة جزاء للزمالك، وهذا بالقانون الخاص بالحكام، وهذا ما سيؤكده أمين للجنة الحكام».