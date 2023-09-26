«كلنا كده عايزين صورة».. الرئيس السيسي يشهد فقرة فنية لكورالي الشرق وجامعة قناة السويس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة فنية قدمها كورال جامعة قناة السويس وكورال روح الشرق، بدأت بأغنية «كلنا كده عايزين صورة»، و«واقفين في حضنك يا بلادي»، و«بلادي الحلوة السمرة بلادي»، و«مصر كانت قبل التاريخ»، و« كل أخ عربي أخي»، وذلك في ستاد هيئة قناة السويس لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر وذلك في محافظة الإسماعيلية.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.