رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«كلنا كده عايزين صورة».. الرئيس السيسي يشهد فقرة فنية لكورالي الشرق وجامعة قناة السويس

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
كورال جامعة قناة السويس

كورال جامعة قناة السويس

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فقرة فنية قدمها كورال جامعة قناة السويس وكورال روح الشرق، بدأت بأغنية «كلنا كده عايزين صورة»، و«واقفين في حضنك يا بلادي»، و«بلادي الحلوة السمرة بلادي»، و«مصر كانت قبل التاريخ»، و« كل أخ عربي أخي»، وذلك في ستاد هيئة قناة السويس لتكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر وذلك في محافظة الإسماعيلية.

 جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد اليوم تكريم أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر في جامعة قناة السويس، بمشاركة طلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وعقد الرئيس السيسي، اجتماعا صباح اليوم مع أعضاء المجلس الأعلى للجامعات، والتقى عددا من رؤساء وممثلي اتحادات طلاب شباب الجامعات.

 

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يشهد مسيرة أوائل خريجي الجامعات.. «شباب بيفرّح مصر»

5 مشاهد من أمام مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات تأييد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتبادل التحية مع آلاف الحضور في حفل تكريم أوائل الخريجين

الرئيس السيسي يصل ستاد قناة السويس لتكريم أوائل الخريجين.. بث مباشر

الجالية المصرية في ألمانيا: دشنا حملة «كن مع الوطن» لدعم الرئيس السيسي 

لليوم الثاني.. الآلاف من أعضاء مستقبل وطن يحررون توكيلات لترشح الرئيس السيسي