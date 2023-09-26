لليوم الثاني.. الآلاف من أعضاء مستقبل وطن يحررون توكيلات لترشح الرئيس السيسي

توافد الآلاف من أعضاء حزب مستقبل وطن، لليوم الثاني على التوالي؛ لتحرير توكيلات تأييد لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة بجميع محافظات الجمهورية.

وشهد أمس الاثنين، بدء توافد الآلاف من قيادات وكوادر وأعضاء حزب مستقبل وطن بجميع محافظات الجمهورية، بتحرير تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر انعقادها شهر ديسمبر المقبل، ليكون حزب مستقبل وطن، أول حزب سياسي من خلال قياداته وكوادره وأعضائه، يوثق تأييدات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واصطف أعضاء الحزب وكوادره عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن مواعيد وإجراءات الانتخابات الرئاسية المقبلة أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيدا لدعم الحزب، ودعوته للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويواصل حزب مستقبل وطن، تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الشعبية في مختلف المحافظات؛ وتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المُقبلة بجميع محافظات الجمهورية.