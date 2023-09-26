الجالية المصرية في ألمانيا: دشنا حملة «كن مع الوطن» لدعم الرئيس السيسي 

كشف علاء ثابت، رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، أنه عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية المقبلة، تم إطلاق حملة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كن مع الوطن»، وشارك بها عدد من المسؤولين المصريين في ألمانيا، كي يكونوا منسقين للحملة، وهم: «منى علي السيد، مسؤولة المرأة المصرية في بيت العائلة المصرية في برلين، ماجد سعد رئيس منظمة الأمم المصرية الألمانية في فرانكفورت، ورمسيس إبراهيم رئيس الجالية القبطية».

وأضاف أن حملة «كن مع الوطن» تستهدف التواصل وتشجيع الجالية المصرية في ألمانيا للمشاركة في العملية الانتخابية، وأهمية الصوت الانتخابي لكل فرد منهم، للمشاركة في بناء وطنهم الأم.

تنظيم لقاءات توعية

وأشار رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه بداية من الأسبوع المقبل، سيتم تنظيم لقاءات توعية مع الجمعيات والجالية المصرية داخل الولاية الألمانية، للحث بأهمية مشاركة كل مصري في الخارج خلال العملية الانتخابية، بالإضافة إلى عمل لقاءات وندوات للحديث عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة الجمهورية وحتى الآن، وهي إنجازات لم تحدث في مصر على مر سنوات طويلة.

وأضاف «ثابت» أن عدد المصريين بالخارج 12 مليون مصري، لذا يجب مشاركة كل مصري مغترب في الانتخابات والإدلاء بصوته، داخل صندوق الاقتراع في السفارة المصرية أو في مقر القنصلية، وهو ما نسعى لتحقيقه خلال الحملة.

استكمال مسيرة التنمية والتطوير

أما عن احتياجات المصريين بالخارج، من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، هي استكمال مسيرة التنمية والتطوير التي لم تشهدها الدولة المصرية من قبل، والوصول إلى الجمهورية الجديدة التي يفتخر بها كل مصري سواء داخل أو خارج مصر، بالإضافة إلى استكمال المشروعات العملاقة والمدن الجديدة التي نشأت على أرض مصر، وأبرزها مدينة العلمين الجديدة التي ستصبح واجهة عالمية على أرض مصرية.