رياضة الإسكندرية: انتقاء لاعبي الملاكمة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، نفذت من خلال الإدارة العامة للرياضة انتقاء لاعبين جدد للعبة الملاكمة بنين ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي.

انتقاء اللاعبين الموهوبين

وأوضحت الشريف، لـ«الوطن»، أنه سوف يتم الانتقاء بمركز شباب النصر بحضور لجنة من وزارة الشباب والرياضة، وتتضمَّن اختبارات بدنية ونفسية وطبية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية في ألعاب متنوعة منها الجودو والتايكوندو وألعاب القوى والمصارعة والملاكمة وكرة القدم وكرة السلة وتتم حالياً اختبارات لعبة الملاكمة لانتقاء الموهوبين بها ويتم اختيار اللاعبين اعتباراً من عمر 10 سنوات، فمن الجيد أن يمارس الأطفال رياضة الملاكمة كهواية (amatuer boxing)؛ بشرط أن يلعبوا مع منافسين من نفس فئتهم العمرية.

الملاكمة لعبة عريقة

وأضافت صفاء الشريف أن لعبة الملاكمة «Boxing» تعتبر رياضة مُميزة وعريقة، ويعود تاريخ الملاكمة للقرن 30 قبل الميلاد، حيث أظهرت نقوش الحضارة السومريّة أدلة واضحة على ممارسة هذا النمط من الرياضة، وانضمت رياضة الملاكمة كحدث في الأولمبياد عام 688 قبل الميلاد، وهي رياضة يقوم فيها لاعبان خصمان بالهجوم على بعضهما البعض من خلال توجية اللَّكمات، كما يدافع كل منهما عن نفسة من خلال تفادي اللكمات الموجهة إليه من الخصم.