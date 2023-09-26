مدير مكتبة الإسكندرية: لا سبيل لبناء مواطن حقيقي دون تعليم متطور

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر تهتم بالتعليم دائما، لأنه ينمي وعي الطالب، ويجعله مدركا لما يدور حوله، ويوازن بين المصالح الشخصية والعامة.

لا سبيل لبناء إنسان بدون تعليم

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا سبيل لبناء إنسان مواطن حقيقي صالح، بدون تعليم متقدم متطور.

وأوضح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه رغم المشاكل في التعليم المصري، إلا أنه يخرج عظماء يعملون في داخل مصر وخارجها حول العالم.

واستطرد «زايد» أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وتعمل على إقامة علاقات مع نظائرها الدولية، من خلال التوأمة.

خريجو الجامعات المصرية

وواصل: خريجو الجامعات المصرية يؤكدون قدرتهم وأهميتهم على النطاق العالمي، لافتا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء، ويجب أن يكون لديه إدراك ووعي، بأن هناك مسؤولية كبيرة واقعة على عاتقه.

واستطرد مدير مكتبة الإسكندرية، نحتاج إلى مواطن لا يعاني ميول تطرفية، وألا يكون منغلقاً على الثقافة التقليدية المخالفة للحداثة، وأن يكون لديه رؤية للعالم.