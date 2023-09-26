رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مدير مكتبة الإسكندرية: لا سبيل لبناء مواطن حقيقي دون تعليم متطور

كتب:

محمد عزالدين
07:09 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الدكتور أحمد زايد

الدكتور أحمد زايد

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر تهتم بالتعليم دائما، لأنه ينمي وعي الطالب، ويجعله مدركا لما يدور حوله، ويوازن بين المصالح الشخصية والعامة.

لا سبيل لبناء إنسان بدون تعليم

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا سبيل لبناء إنسان مواطن حقيقي صالح، بدون تعليم متقدم متطور.

وأوضح الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أنه رغم المشاكل في التعليم المصري، إلا أنه يخرج عظماء يعملون في داخل مصر وخارجها حول العالم.

واستطرد «زايد» أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وتعمل على إقامة علاقات مع نظائرها الدولية، من خلال التوأمة.

خريجو الجامعات المصرية

وواصل: خريجو الجامعات المصرية يؤكدون قدرتهم وأهميتهم على النطاق العالمي، لافتا إلى أن الإنسان هو أساس عملية البناء، ويجب أن يكون لديه إدراك ووعي، بأن هناك مسؤولية كبيرة واقعة على عاتقه.

واستطرد مدير مكتبة الإسكندرية، نحتاج إلى مواطن لا يعاني ميول تطرفية، وألا يكون منغلقاً على الثقافة التقليدية المخالفة للحداثة، وأن يكون لديه رؤية للعالم.

اقرأ المزيد:

مكتبة الإسكندرية تحتفل بتخريج دفعة من الطلاب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية

مكتبة الإسكندرية تفتح باب التطوع للمرشدين.. اعرف المميزات

مكتبة الإسكندرية تصدر كتابا عن رواد دراسة النقوش العربية والإسلامية

فريق «سنوهتا» النرويجي يسرد قصة بناء مكتبة الإسكندرية في 10 أكتوبر

متحف العمر.. محطات مهمة في حياة «هيكل» من الميلاد إلى الرحيل في مكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة ومعرضا عن «سليم بك حسن رائد علم المصريات» اليوم

مكتبة الإسكندرية تنعى المترجم الكبير شوقي جلال