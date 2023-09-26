إدارة العجمي التعليمية تحتفل بالمولد النبوي الشريف في الإسكندرية

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إن الإدارات التعليمية بالإسكندرية احتفلت بذكرى المولد النبوي الشريف، وأقيمت الاحتفالات في جو مبهج وسعيد، وجرى عمل عروض فنية تروي قصص السيرة النبوية.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى توزيع الشربات على الحضور، وهو مظهر من مظاهر الاحتفال بعروس البحر الأبيض المتوسط، وأدى الطلبة عروضا فنية متميزة بكل الإدارات التعليمية.

عروض تروي السيرة النبوية

وأضاف بسيونى محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمى التعليمية، نظمت احتفالية المولد النبوي الشريف من خلال إدارة الخدمات والأنشطة التربوية بقاعة مدرسة الدكتور حسن صبحي، بحضور المسؤولين وعدد من أولياء الأمور والطلاب، وتميز الاحتفال بالعروض الفنية التي روت سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

النور المبين

وأشارت أمل علي مدير إدارة الخدمات التربوية، إلى أن الحفل بدأ بالقرآن الكريم ثم السلام الجمهوري، ثم العرض المسرحي المميز بعنوان «النور المبين»، تأليف وإخراج حنان صلاح، وصمم الإستعراض مؤمن رضا وموسيقى محمد أكرم، تلاها فقرات غنائية متنوعة في حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكورال إدارة العجمي تحت إشراف الموجه الأول جيهان حسن، وانتهت فعاليات الحفل بتكريم الطلاب المتميزين الذين اشتركوا في مبادرة إبداع 2 لصيف 2023.