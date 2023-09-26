«فوي فوي فوي» الفلسطيني.. فريق كرة قدم للمكفوفين حلم حققه أبناء جنين

«فوى فوى فوى» فيلم مصرى ذاع صيته مؤخراً، شدّ الأذهان باسمه الغريب على العامة، ليكتشفوا أنها كلمة إسبانية يستخدمها لاعبو كرة القدم من المكفوفين؛ منعاً للاصطدام ببعضهم البعض، وتلقى الضوء على تلك الرياضة المنتشرة عالمياً ولكن دون ضجيج يصحبها، ومن بينهم فريق فلسطينى هو الوحيد فى بلاده، وتكوين فريق كرة قدم للمكفوفين كان حلماً يراود تيسير عودة، مدير جمعية تأهيل ورعاية الكفيف ومدرسة النور للمكفوفين فى جنين بدولة فلسطين، غير أن زيارة للجمعية من وفد فرنسى عام 2017، فتحت باب الأمل على مصراعيه لتأسيس الفريق، بوجود مدرب كرة قدم ضمن أعضاء الوفد.

تدريب للمكفوفين على لعب كرة القدم وزيارة لفرنسا لتعلم أصول اللعبة ومهام التدريب كانت البداية لتأسيس أول فريق كرة قدم للمكفوفين بفلسطين، ويحكى مدير الجمعية: «عملنا معسكر لتدريب المكفوفين فى المدرسة، وبعدها استدعونا لزيارتهم فى فرنسا، وفى نفس السنة رُحت ومعى سبعة من المكفوفين للمشاركة فى تدريبات ونشاطات فى فرنسا مع فرق للمكفوفين، وحصلت أنا على التدريب فى تلك الزيارة». «أنا مدرب فريق كرة القدم للمكفوفين الوحيد فى فلسطين»، هكذا يفتخر عودة بما صنعه، وتحقيق الحلم: «الفريق بيتكون من 10 لاعبين فوق 15 سنة، و8 لاعبين تحت 15 سنة».

سعادة كبيرة يشعر بها المكفوفون خلال ممارستهم لعبة كرة القدم جعلت من الأمر ليس مجرد رفاهية بل هو أمر حتمى وضرورى ومهم بحياتهم اليومية، ويحكى مدربهم عن شعورهم: «أكيد بيكونوا مبسوطين خاصة لأنهم مكفوفون وليس عندهم مجال للترفيه إلا بهذه الطريقة والخروج من أجواء المنزل، والتفريغ النفسى مهم جداً بالنسبة لهم كذلك تساعدهم الرياضة بالاندماج مع المجتمع».