فيلم «فوي فوي فوي» يتصدر إيرادات السينمات أمس بـ737 ألف جنيه

حافظ فيلم «فوي فوي فوي» على صدارة قائمة إيرادات الأفلام المتنافسة بدور العرض، خاصة بعد تمثيل مصر والمنافسة على جائزة أوسكار لأفضل فيلم عالمي في نسخته الـ96 .

إيرادات فيلم «فوي فوي فوي»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «فوي فوي فوي» بطولة نيلي كريم ومحمد فراج، حقق إيرادات بلغت نحو 737 ألف جنيه، أمس، وجاء في المركز الأول بين الأفلام الأخرى المنافسة بموسم الصيف.

ومن جانبه، أكد محمد فراج بطل الفيلم، لـ«الوطن»، أن زوجته الفنانة بسنت شوقي، شجعته على أن يوافق على الدور، وكان لديها نظرة مستقبلية للعمل قبل بدء تصويره.

أبطال فيلم «فوي فوي فوي»

يشارك في فيلم «فوي فوي فوي»، نيللي كريم، محمد فراج، بيومي فؤاد، طه الدسوقي، والفيلم من تأليف وإخراج عمر هلال، وإنتاج محمد حفظي.

أحداث فيلم «فوي فوي فوي»

تدور أحداث فيلم «فوي فوي فوي» في إطار كوميدي، حول شاب ينضم إلى فريق كرة قدم للمكفوفين، وينجح في خداع من حوله، وتعتمد أحداث الفيلم على قصة مختلفة.