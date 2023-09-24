المخرج محمد ياسين يشيد بـ«فوي! فوي! فوي!».. وعمر هلال: وسام على صدري

أشاد المخرج الكبير محمد ياسين بفيلم «فوي! فوي! فوي!» للمخرج عمر هلال عبر تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «تحية من القلب للمخرج عمر هلال ولكل من شارك في صناعة فيلم فوي! فوي! فوي!».

ومن جهته، وجه المخرج عمر هلال الشكر للمخرج الكبير محمد ياسين، قائلا: «وسام على صدري شهادة المخرج الكبير الأستاذ محمد ياسين، وشكر من قلبي لكل شركائي في النجاح، أدين لكم بهذا الفضل من الله».

تفاصيل فيلم «فوي! فوي! فوي!»

ونجح فيلم «فوي! فوي! فوي!» في تحقيق ردود أفعال إيجابية من الجمهور والنقاد بعد أيام من طرحه في دور العرض السينمائي، واقترب من كسر حاجز الـ 10 ملايين جنيه كإجمالي إيرادات خلال أسبوعه الثاني في السينمات، وذلك بجانب ترشيحه لتمثيل مصر في مسابقة أوسكار أفضل فيلم دولي في نسختها الـ 96 المقامة في مارس 2024.

ويجمع الفيلم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، محمد عبدالعظيم، وطه الدسوقي وحنان سليمان، من تأليف وإخراج عمر هلال، وهو مأخوذ عن أحداث حقيقية.