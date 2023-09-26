1.4 مليون جنيه إيرادات الأفلام المصرية خلال 24 ساعة.. «فوي فوي» يتصدر

تواصل أفلام موسم صيف 2023 السينمائي تحقيق إيرادات في شباك التذاكر، حيث حققت أمس الاثنين مليونا و416 ألف جنيه، وفقا لتقرير الإيرادات اليومية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وجاء فيلم «فوي! فوي! فوي!» في المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية محققا 730 ألف جنيه، يليه فيلم «العميل صفر» بطولة الفنان أكرم حسني محققا إيرادات بلغت 268 ألف جنيه، وبفارق ضئيل جاء فيلم المركز الثالث «وش في وش» بـ250.9 ألف جنيه.

محمد رمضان يتفوق على أمير كرارة في الإيرادات

وفي المركز الرابع في قائمة إيرادات الأفلام المصرية حل فيلم «ولاد حريم كريم» بـ82 ألف جنيه، يليه فيلم «بيت الروبي» بـ41.6 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «دولارات دولارات» 21 ألف جنيه، وحافظ فيلم «مستر إكس» على المركز السابع محققا 7.4 ألف جنيه.

وحقق فيلم «ع الزيرو » بطولة محمد رمضان إيرادات بلغت 5.7 ألف جنيه متفوقا على فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة الذي سجل 4.5 ألف جنيه، بينما تذيل فيلم «مرعي البريمو» قائمة الإيرادات بـ3 آلاف و690 جنيها.