«حماة الوطن بالقاهرة» تدشن حملة لتوثيق توكيلات تأييد ترشح السيسي 

أعلنت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، بدء حملة توثيق توكيلات دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر فتح باب الترشح لها 5 أكتوبر المقبل؛ وانعقادها في ديسمبر المقبل.

وقال اللواء صلاح المعداوي أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة القاهرة، إن تم اليوم جمع آلاف التوكيلات بواسطة أعضاء الحزب في العاصمة، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن بقيادة الفريق جلال هريدي أول من أعلن دعم وتأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنه بعد الانتهاء من جمع التوكيلات سيتم إرسالها إلى مقر الحزب الرئيسي ثم تسليم جميع التوكيلات إلى حملة الرئيس السيسي الانتخابية.

«حماة الوطن» يدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

وأشار إلى أن دعم الحزب المطلق للرئيس السيسي من أجل الحفاظ على أمن الوطن ووحدته وعدم تمزقه واستمرار مسيرة البناء والتنمية التي بدأها منذ توليه سدة الحكم.

وكان الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، أعلنا تأييد الحزب لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، وعقد اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب والدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم الجمهورية إجتماعا هاما مع قيادات الأمانة المركزية للحزب لمتابعة خطة التحرك بين القواعد الحزبية والجماهير التي بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات.

من جانبه، قال المهندس محمد جمال أمين تنظيم حماة الوطن بمحافظة القاهرة إن كوادر الحزب بالمحافظة وأماناتها أشرفوا على تحرير التوكيلات، مشيرا إلى أن الحزب يناشد جميع المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية باعتبارها واجبا وطنيا.

دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي

وشدد المهندس محمد جمال الدين أمين تنظيم القاهرة بحزب حماة الوطن، على أنه تم تكليف كافة الأمانات النوعية التابعة لأمانة القاهرة وكافة المستويات التنظيمية بتكثيف جهودها لتقديم الدعم اللازم وبكافة الأشكال للقطاعات والأقسام لتشجيع الجميع على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية، وذلك من أجل دعم الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، قال المهندس يوسف رشدان أمين عام الإعلام بأمانة القاهرة، إن أمانة الإعلام دشنت خطة منظمة للتواصل مع الجماهير، ومواجهة مخططات أعداء الوطن عن طريق عرض الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع والتي غيرت وجه الحياة في مصر حيث حقق الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في كل المجالات لرفعة الوطن وخدمة المواطن وأعاد تثبيت أركان الدولة وبناء مؤسساتها الوطنية وصولا إلى الجمهورية الجديدة.