«حماة الوطن» بالقليوبية يطلق حملة «وكلتك كمل مسيرتك» لدعم الرئيس في الانتخابات

أطلقت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية ومراكزها، حملة «وكلتك كمل مسيرتك» لدعم وتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتوافد أعضاء الحزب على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات لتأييد الرئيس السيسي، ومطالبته بالترشح للانتخابات، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، تفاصيل وموعد الانتخابات الرئاسية.

غرفة عمليات حماة الوطن بالقليوبية

فيما تواصل غرفة العمليات لحزب حماة الوطن عملها لمتابعة استعدادات الانتخابات بمقر الحزب، وذلك تحت رعاية الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الحزب بالجمهورية، وتوجيهات الدكتور أحمد يوسف رزق، ومتابعة اللواء عبدالعليم بركة، أمين تنظيم المحافظة.

وأشاد الدكتور أحمد يوسف، أمين حزب حماة الوطن بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، بحسن التنظيم أثناء تحرير التوكيلات، ووجود أماكن للانتظار، وتوفير مقاعد لكبار السن، مع تعاون كامل العاملين بمقر الشهر العقاري بالغرفة التجارية ببنها، وتذليل العقبات.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة، أعلن انطلاق الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل، وداخل مصر أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.