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انطلاق قطار «حماة الوطن» لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس السيسي للانتخابات

كتب:

محمد أباظة
09:23 م | الإثنين 25 سبتمبر 2023
حزب حماة الوطن

حزب حماة الوطن

انطلقت حملة حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدي لتحرير توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال قواعده المنتشرة على مستوى الجمهورية.

فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات الرئاسية

يأتي ذلك بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول للاستحقاق الدستوري، وفتح باب الترشح لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأكد الحزب، أنه يتابع من خلال غرفة عمليات مركزية مع أمانات المحافظات التسهيلات أمام المواطنين في مكاتب الشهر العقاري لتحرير التوكيلات؛ إعمالا لما نص عليه الدستور والقانون في هذا الشأن.

تسهيل تحرير التوكيلات

وتابع حماة الوطن، أن تسهيل تحرير التوكيلات يأتي انطلاقا من تعهد الحزب في بيانه الصادر في يوليو الماضي بدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتسخير كافة الإمكانيات والمقرات على مستوى الجمهورية ضمن الحملة الانتخابية للرئيس السيسي.

ويواصل الحزب خلال الفترة المقبلة عقد اللقاءات الجماهيرية لتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.