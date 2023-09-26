أمين «حماة الوطن» بكفر الشيخ: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإرهاب الغاشم

أكد المستشار محمد الأجرود، المحامي بالنقض، وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، تكاتف الحزب والمواطنين مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وتأييده في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أنقذ مصر والمنطقة العربية بأكملها من براثن الإرهاب الغاشم والمؤامرات التي كانت تحاك بنا وببلادنا.

دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية

وقال أمين حزب حماة الوطن: «الله عز وجل أرسل لنا رجلاً يعرف قدر الوطن ويدافع عنه بكل ما أوتي من قوة، ونحن حزب حماة الوطن بدأنا بالفعل بعمل توكيلات مؤيدة للرئيس لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة مع نهاية العام الجاري».

تكاتف القوى السياسية لدعم الرئيس السيسي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن تكاتف بعض القوى الوطنية والتي تضم حزب حماة الوطن، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، واتحاد الجمعيات الأهلية، وغيرها من الأحزاب المؤيدة للرئيس السيسي ستكاتف خلفه لدعم مسيرة التنمية التي بدأها ليبني ويعمّر الأرض ويحمي الوطن من كل معتدٍ.

وتابع: «نتحرك بشكل قوي منذ أمس، مع شركاء وطنيين لدعم الرئيس خلال المرحلة المقبلة من الانتخابات الرئاسية، وكذلك تنظيم وتحديد كافة المؤتمرات الحاشدة المؤيدة له في كافة ربوع محافظة كفر الشيخ».