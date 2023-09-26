شذى ومنة القيعي وعلياء البسيوني يؤدون مناسك العمرة

نشرت الفنانة شذى صورة لها رفقة الشاعرة منة عدلي القيعي والاستايلسيت علياء البسيوني، خلال أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة.

يعد هذا هو الظهور الأول لعلياء البسيوني طليقة الفنان أحمد سعد بعد انفصالها رسميا عنه الشهر الماضي.

كانت علياء بسيوني، أعلنت انفصالها رسميًا عن زوجها المطرب أحمد سعد، عبر خاصية استوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: الحمد لله على كل شيء، تم الطلاق بيني وبين أحمد من شوية بناءً على رغبته.. حابه أشكر أحمد جدًا على أصله غير الطيب ومعدنه السيئ وحابه أقوله شكرًا على قرارك اللحظي غير الموفق في خراب بيتنا وتدمير أسرتنا الجميلة، اللي أنا حقيقي تعبت فيها لوحدي تمامًا وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الأسرة دي.