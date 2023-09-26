رئيس جامعة قناة السويس: مستوى التعليم في مصر أصبح متطورا حاليا

قال الدكتور نصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم كان يوما تاريخيا، وبمثابة عيد بالنسبة لجامعة قناة السويس، باعتبارها الجامعة الأولى في مصر، التي يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي مرتين.

زيارة الرئيس السيسي الأولى كانت في عام 2015

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يذاع على قناة الحياة: «زيارة الرئيس السيسي الأولى كانت في عام 2015، والثانية كانت يوم تفوق الجامعات المصرية، وتكريم أبنائنا من الخريجين، والرئيس السيسي اجتمع اليوم بالمجلس الأعلى للجامعات بكامل تشكيله، وبحضور رئيس مجلس الوزراء، واستمع لبعض الآراء والتوصيات التي كان طرحها الرئيس في شهر ديسمبر 2021، عندما التقى بالمجلس الأعلى للجامعات بكفر الشيخ».

تناقشنا اليوم في أهمية قضايا الوعي لدى الطلاب

وتابع: «تناقشنا اليوم في أهمية قضايا الوعي لدى الطلاب، وكيفية العمل عليها، وتكثيف النشاط في هذا الشأن، فمن المعروف أن منطقتنا تمر بتغيرات سياسية شديدة الخطورة، فكانت توجيهات الرئيس، بأن أبنائنا يستحقون منا توعيتهم بالشكل الكافي لتنمية مهاراتهم وإبداعاتهم، واكتشاف النوابغ منهم».

وقال: «الرئيس تحدث اليوم أيضا، عن ملف الجامعات المصرية وملف الجامعات الأهلية، لأنه وفقا للمعدل العالمي، فإن كل مليون شخص، لهم جامعة، أما في مصر، لدينا 92 جامعة، ونحن تعدادنا 104 مليون نسمة، وتقريبا نسير مع المعدل العالمي، ولولا توجيهات الرئيس بإنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجيا، فكيف سيكون حالنا الآن؟ ومستوى التعليم بالجامعات المصرية أصبح متطور في الوقت الحالي».