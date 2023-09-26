زحام على الشهر العقاري بالمنوفية لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس السيسي

شهدت مقرات الشهر العقاري في المنوفية، إقبالا كبيرا من المواطنين، لتحرير توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لفترة رئاسية جديدة، حيث توافد الآلاف يحملون أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي .

أهالي مركز تلا: ندعم الرئيس السيسي لإعادته الأمن والأمان لمصر

وقال أحمد حماد أحد أهالي مركز تلا، إن مشاركة الآلاف من الأهالي في تحرير التوكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على المحبة الكبيرة التي يحملها الأهالي له، خاصة عودة الأمن والأمان مرة أخرى للبلاد، والمشروعات الحيوية التي تخدم كل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأوضح محمد عامر أحد أهالي قرية كفر الشرفا الغربي بمحافظة المنوفية، أن الإقبال الكبير على دعم الرئيس السيسي منذ الساعات الأولى، توضح مدى وعي المواطنين بأهمية استمرار الرئيس في مسيرة التنمية والبناء التي بدأها منذ توليه المسؤولية، مؤكدا أن العشرات من أهالي القرية توافدوا لتحرير توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

جاد: مصر شهدت تطورا كبيرا في المشروعات في عهد الرئيس السيسي

وأكد محي الدين جاد أحد أهالي قرية صفط جدام بالمنوفية، أن المحافظة دائما تقف مع الرئيس السيسي في كل قراراته، موضحاً أن مصر شهدت تطورا كبيراً على مستوى الإنشاءات التي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وبناء مدن متنوعة لخدمة المحافظات، وكذلك مشروعات حياة كريمة التي تهدف إلى التطوير الشامل لقرى الريف المصري.

وشهدت محافظة المنوفية، تواجد الفئات العمرية المختلفة أمام مكاتب الشهر العقاري لتوكيل الرئيس عبدالفتاح السيسي للاستمرار في رئاسة مصر لفترة رئاسية جديدة، كما شهد محيط مكاتب الشهر العقاري تواجد ملحوظ للسيدات في جميع المراكز لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.