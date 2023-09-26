وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي أكد أهمية دور الجامعات ورعاية الطلاب

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم المجلس الأعلى للجامعات، وتابع دور الجامعات والاستعداد للعام الدراسي الجديد، بالإضافة لإنجازات الجامعات في مختلف المبادرات والمشروعات.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح «عاشور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن رؤساء الجامعات عرضوا الأدوار التي تقوم بها الجامعات تجاه المبادرات، ومنها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالم والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والقوافل الطبية ومحور الأمية، بالإضافة للشراكات الدولية والبرامج الحديثة وتصنيف الجامعات.

سوق العمل المحلي

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية دور الجامعات ورعاية الطلاب وتخريج طالب قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل، والعمل على تفعيل البرامج الدراسية الجديدة ودعم تطوير مستوى سوق العمل المحلي في ظل تحول العالم إلى قرية واحدة، مؤكدا أن إعداد الطالب بمستوى دولي يساعده في الحصول على فرصة عمل مناسبة.