رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي أكد أهمية دور الجامعات ورعاية الطلاب

كتب:

محمد أيمن سالم
09:35 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الدكتور محمد أيمن عاشور

الدكتور محمد أيمن عاشور

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى اليوم المجلس الأعلى للجامعات، وتابع دور الجامعات والاستعداد للعام الدراسي الجديد، بالإضافة لإنجازات الجامعات في مختلف المبادرات والمشروعات.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وأوضح «عاشور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي أم سي» مع الإعلامي أسامة كمال، أن رؤساء الجامعات عرضوا الأدوار التي تقوم بها الجامعات تجاه المبادرات، ومنها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالم والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والقوافل الطبية ومحور الأمية، بالإضافة للشراكات الدولية والبرامج الحديثة وتصنيف الجامعات.

سوق العمل المحلي

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الرئيس السيسي أكد أهمية دور الجامعات ورعاية الطلاب وتخريج طالب قادر على مواجهة احتياجات سوق العمل، والعمل على تفعيل البرامج الدراسية الجديدة ودعم تطوير مستوى سوق العمل المحلي في ظل تحول العالم إلى قرية واحدة، مؤكدا أن إعداد الطالب بمستوى دولي يساعده في الحصول على فرصة عمل مناسبة.

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي: المنظومة الجامعية تحولت إلى مسارات أكاديمية وابتكارية وتوظيفية

وزير التعليم مشيدا بنظام التصحيح الإلكتروني للامتحانات: «مفيش ظلم»

وزير التعليم: محو أمية 5 ملايين مصري خلال الـ10 سنوات الماضية

وزير التعليم العالي: إنشاء شبكة بينية للبرامج بين هيئة التدريس