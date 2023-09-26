تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي 2023.. يبدأ من 85%

أبدى كثير من الطلاب الرغبة في التعرف على تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي 2023، خاصة لأنهم يرغبون في الالتحاق بالكليات المتاحة بعد الدراسة في المعهد.

تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي 2023

وتعد كليات الهندسة الرغبة الأولى للطلاب الذين يريدون التعرف على تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي 2023، حيث تكون هي وجهتهم الأولى التي يبحثون عنها.

رصد لنسبة تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي 2023

«الوطن» تحرص على رصد تنسيق الكليات بعد المعهد الفني الصناعي 2023، والذي جاء كما يلي:

- تنسيق كلية الهندسة جامعة الفيوم بعد المعهد الفني الصناعي: 85.98%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي بعد المعهد الفني الصناعي: 85.73%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة بني سويف بعد المعهد الفني الصناعي: 85.61%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة المنيا بعد المعهد الفني الصناعي: 85.37%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة بنها بشبرا بعد المعهد الفني الصناعي: 87.20%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بعد المعهد الفني الصناعي: 87.07%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ بعد المعهد الفني الصناعي 86.95%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة حلوان بعد المعهد الفني الصناعي: 86.95%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان بعد المعهد الفني الصناعي: 85.37%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة سوهاج بعد المعهد الفني الصناعي: 85.24%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة أسيوط بعد المعهد الفني الصناعي: 85.12%.

- تنسيق كلية الهندسة جامعة أسوان بعد المعهد الفني الصناعي: 85%.