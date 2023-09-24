نتيجة تنسيق الكليات والمعاهد لشهادة الدبلوم الصناعي 5 سنوات بالإسكندرية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للدبلوم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات، إذ يبدأ من مجموع 97.7 كحد أقصى، والحد الأدنى للقبول بالمعاهد والكليات 73.40.

نتيحة تنسيق الكليات والمعاهد

وجاءت نتيجة التنسيق لطلبة الشهادة الثانوية الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بمحافظة الإسكندرية كالتالي:

- يقبل المعهد الفنى الصحي مجموع 97.7 %

-المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب 96.42%

- ‏السياحة والفنادق تعليم تبادلي الإسكندرية 92.71%

-‏ كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برج العرب التكنولوجية 86.71%

- ‏ك.ت فني صناعي إسكندرية 78.85%

-‏ المعهد العالى للسياحة والفنادق بالسيوف لنظم المعلومات الإدارية 78.57%

- ‏المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبى قير 77.57%

-‏ تكنولوجيا عمالية إسكندرية بمصروفات 74.21%

-‏ جامعة عمالية علاقات صناعية إسكندرية 74%

- ‏المعهد العالى لترميم الآثار بأبى قير 73.40%