تنسيق المعهد الفني الصناعي 2022.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الالتزام بنفس قواعد تنسيق القبول العام الماضي بالمعهد الفني الصناعي 2022، والتي تتمثل في ضرورة حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول الذي يقره مكتب التنسيق وحداثة شهادة المؤهل الدراسي للطالب سواء الحاصل على الثانوية العامة أو الشهادة الفنية الصناعية، والتقدم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالنسبة للطلاب الجدد.

تنسيق المعهد الفني الصناعي 2022

ووفقاً لقواعد تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، فإن تنسيق المعهد الفني الصناعي 2022 يقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلوم الفني الصناعي نظام 3 سنوات وفقاً للحدود الدنيا التي يُقرها مكتب التنسيق، ويمتلك المعهد 15 فرعا بمختلف محافظات الجمهورية.

تنسيق الدبلومات الفنية 2022

وتستعد الجامعات الحكومية لتنسيق الدبلومات الفنية 2022، تخصصات «صناعي - تجاري - زراعي - موسيقى»، بمجموع 70% على الأقل من المجموع الكلي في شهادة الدبلوم، بما يسمح للطالب التقدم بأوراقه إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية.

وأكد المجلس ضرورة السماح للطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية «نظام الثانوية + سنتين»، ودبلوم المدارس الفنية المتقدمة 5 سنوات، بمجموع 75% للتقدم بأوراقهم لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق ببعض كليات ومعاهد الجامعات الحكومية المصرية.