رئيس جامعة قناة السويس: الجامعات الأهلية قادرة على جذب الاستثمارات

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن مشروعات الجامعات الأهلية، أعادت الأمور إلى نصابها الطبيعي، إذ أن الجامعات الأهلية أصبحت تتيح العديد من القطاعات المختلفة في الوقت الحالي.

المعرفة والجامعات ركائز أساسية في بعض الدول

أضاف «مندور» خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، اليوم، أن بعض الآباء كان يلجأ إلى سفر ابنه للخارج من أجل دراسة الطب أو أي مجال آخر لم يستطع دخوله في الجامعة الحكومية بهذا المجموع، لافتا إلى أن تصنيف تلك الدول العلمي والأكاديمي أقل من مصر، لكنهم كانوا يرون أن الشهادة التي يتخرج بها الطالب أهم من التصنيف العلمي، لافتًا إلى أن أحد الركائز الأساسية لبعض الدول هي المعرفة والجامعات، إذ أن بعض الدول مثل هولندا مساحتها صغيرة لكن جامعاتها مميزة للغاية، «كنا بنقعد 4 أو 5 سنين مش لاقيين مكان فاضي عشان ندرس ماجستير أو أي حاجة».

الجامعات قادرة على جذب استثمارات عديدة

شدد رئيس جامعة قناة السويس، على أن الجامعات قادرة على جذب استثمارات عديدة لمصر من خلال الجامعات الأهلية تحديدًا، خاصة أن سمعة مصر التعليمية مميزة، وكذلك التصنيف الأكاديمي الخاص بجمهورية مصر.